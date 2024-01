Submitted by:

न्यूयॉर्क: धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं? वैज्ञानिकों ने एक पौधे से मिले तत्व की खोज की है जो आपकी इस मुश्किल को आसान बना सकता है, वो भी सिगरेट की जगह लेने वाली दवाइयों से ज्यादा प्रभावी! इस कमाल का तत्व है साइटीसिन, जो एक पौधे से मिलता है और धूम्रपान छोड़ने के दौरान होने वाली परेशानियों को कम करता है. पूर्वी यूरोप के देश 1960 के दशक से ही इस सस्ती और आसानी से उपलब्ध दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

New weapon against smoking Plant-based recipe that works