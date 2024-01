नवजात शिशु का हुआ 7 घंटे का ऑपरेशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज को दी मात

Submitted by:

उत्तर प्रदेश के निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में शायद पहली बार, एक युवा जोड़े के यहां दो किलो वजन का समय से पहले जन्मा एक बच्चा हुआ, जिसे टीजीए (ट्रांसपोज़िशन ऑफ़ ग्रेट आर्टरीज़) नामक बीमारी का पता चला।

Newborn Undergoes 7-Hour Surgery to Beat TGA in UP Hospital