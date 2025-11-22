Night Water Drinking : रात में पानी पीना हेल्दी है या नुकसानदायक? रिसर्च में हुआ खुलासा

Night Water Drinking (Photo- gemini ai)
Night Water Drinking: सोते वक्त भी हमारी बॉडी पानी लॉस करती रहती हैं। सांस लेने, हल्की पसीना आने और शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं की वजह से। यही कारण है कि कई लोग सुबह उठते ही प्यास, थकान या सुस्ती महसूस करते हैं। हल्का-सा भी डिहाइड्रेशन आपकी सुबह की एनर्जी और फोकस पर असर डाल सकता है। अगर आप शाम को हल्का हाइड्रेटेड रहते हैं, तो शरीर का तापमान सही रहता है और नींद भी बेहतर आती है। सोने से पहले पानी पीने का मतलब पूरे गिलास पानी पीना नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ा-सा पानी घूंट घूंट करके लेना है।
अगर दिनभर पानी कम पिया है, तो सोने से पहले थोड़ा पानी पीना रात में डिहाइड्रेशन रोकने में मदद करता है। इससे सुबह उठकर मुंह सूखना, सिर भारी लगना या ज्यादा प्यास लगना कम हो सकता है।
नींद आने के लिए शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से थोड़ा गिरता है। अगर शरीर हाइड्रेटेड है, तो यह प्रक्रिया आसानी से होती है और नींद गहरी आती है।
पानी आपके शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने और कचरा बाहर निकालने में मदद करता है। रात में थोड़ा पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और शरीर की नैचुरल क्लीनिंग सिस्टम आसान हो जाती है।
पीएलओएस वन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हल्का डिहाइड्रेशन भी मूड पर असर डाल सकता है। जैसे चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, या सुस्ती। एक स्टडी के अनुसार हल्का डिहाइड्रेशन भी दिमाग की परफॉर्मेंस पर असर डालता है। सोने से पहले हल्का हाइड्रेशन आपको शांत महसूस करवा सकता है और सुबह बेहतर मूड देता है।
अगर आप शाम को शराब पीते हैं, तो सोने से पहले थोड़ा पानी पीने से सुबह की डिहाइड्रेशन से जुड़ी परेशानी कम हो सकती है।
सबसे बड़ा नुकसान है रात में बार-बार पेशाब आना। अगर ज्यादा पानी पी लिया, तो रात में कई बार उठना पड़ सकता है, जिससे नींद टूट जाती है। बार-बार उठने से नींद का चक्र टूट जाता है और सुबह शरीर थका हुआ लगता है। कुछ लोग रात में ज्यादा पानी पी लेते हैं, जिससे पेट भारी लग सकता है या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। खासकर अगर पहले से कोई मेडिकल समस्या हो। किडनी, हार्ट, डायबिटीज या डाइयूरेटिक दवाएं लेने वाले लोगों को रात में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए।
सोने से 2 घंटे पहले पानी कम करें। प्यास लगे तो बस थोड़ा-सा घूंट लें, पूरा गिलास नहीं, दिनभर अच्छी हाइड्रेशन रखें, ताकि रात में जरूरत न पड़े। रात में कैफीन, अल्कोहल या डाइयूरेटिक चाय न लें। अगर बार-बार रात में उठते हैं, तो पानी और भी कम करें।
