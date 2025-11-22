Night Water Drinking : रात में पानी पीना हेल्दी है या नुकसानदायक? रिसर्च में हुआ खुलासा

Night Water Drinking: सोते वक्त भी हमारी बॉडी पानी लॉस करती रहती हैं। सांस लेने, हल्की पसीना आने और शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं की वजह से। यही कारण है कि कई लोग सुबह उठते ही प्यास, थकान या सुस्ती महसूस करते हैं। हल्का-सा भी डिहाइड्रेशन आपकी सुबह की एनर्जी और फोकस पर असर डाल सकता है। अगर आप शाम को हल्का हाइड्रेटेड रहते हैं, तो शरीर का तापमान सही रहता है और नींद भी बेहतर आती है। सोने से पहले पानी पीने का मतलब पूरे गिलास पानी पीना नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ा-सा पानी घूंट घूंट करके लेना है।