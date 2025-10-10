Nimbu Pani Side Effects: नींबू-पानी सबके लिए हेल्दी नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया ये 3-4 बीमारियां हैं तो भूलकर भी ना करें सेवन

आयुर्वेदिक डॉक्टर अर्जुन राज के अनुसार नींबू में साइट्रिक एसिड (Citric Acid) की मात्रा अधिक होती है। जो लोगों को गैस्ट्रिक, एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या है, उनके लिए यह एसिड और ज्यादा परेशानी बढ़ा सकता है। नींबू का pH लगभग 2 होता है, जो काफी एसिडिक है। लगातार सेवन से पेट की लाइनिंग पर असर पड़ सकता है और अल्सर का खतरा बढ़ जाता है।