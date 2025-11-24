Pollution से सिर्फ फेफड़े नहीं, अब आपकी हड्डियां भी खतरे में, नई स्टडी में बड़ा खुलासा! जानें कैसे करें बचाव

यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हवा में मौजूद PM2.5 कण सिर्फ फेफड़ों को नहीं, बल्कि पूरे शरीर में inflammation (सूजन) बढ़ाते हैं। स्टडी के अनुसार PM2.5 खून में पहुंचकर CRP लेवल बढ़ाते हैं, शरीर में सूजन बढ़ती है। पहले से खराब joints और ज्यादा खराब हो जाते हैं। जब ठंड और प्रदूषण दोनों एक साथ आते हैं, तब जोड़ों का दर्द कई गुना बढ़ जाता है। सर्दी के दिनों में लोग कम बाहर निकलते हैं, कम चलते हैं और ज्यादातर समय बैठकर बिताते हैं।