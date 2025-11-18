ठंड से लौटने लगे पुराने मर्ज, गठिया वात, कमर दर्द के साथ हृदय रोगियों को होने लगी समस्या

ठंड से बचाव के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक दे रहे सावधानी बरतने की सलाह

शहडोल. जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां एक ओर न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों के पुराने मर्ज एक बार फिर से उभरने शुरू हो गए हैं। गठिया वात, जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के मरीजों की शिकायतें बढऩे लगी हैं, वहीं हृदय रोगियों के लिए भी यह मौसम परेशानी बढ़ा रहा है। जिला अस्पताल और निजी क्लीनिकों में ऐसे मरीजों की संख्या बढऩे लगी है। चिकित्सकों के अनुसार, ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त संचार प्रभावित होता है। मांसपेशियों में अकडऩ और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर पुराने रोगों से जूझ रहे लोगों पर पड़ता है। ऐसे मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर किसी तरह का बुरा असर न पड़े।