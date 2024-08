Baby Foods के सहारे अमेरिका में बच्चों के साथ खिलवाड़, फूड्स में भारी मात्रा में पोषक तत्वों की कमी

आज के समय में लोग अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए तमाम उच्च क्वालिटी के बाजार से प्रोडेक्ट खरीदते नजर आते हैं। तमाम प्रोडक्ट्स खुद को न्यूट्रिशन से भरपूर होने का दावा भी करते हैं लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है। इस रिसर्च ने US में बिकने वाले बेबी फूड्स की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि रिसर्च में अमेरिका में बेचे जा रहे करीब 60% बेबी फूड्स अनहेल्दी पाए गए हैं और ये फूड्स बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

बेबी फूड्स को लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट New York Post report on baby foods एक नई स्टडी के मुताबिक न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट ने कहा है कि अमेरिका में मिलने वाले अधिकतर बेबी फूड्स में न्यूट्रिशन की कमी है। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार इनमें कई पोषक तत्व कम मात्रा में पाए गए हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में बिकने वाले 651 कमर्शियल बेबी फूड्स का एनालिसिस किया था, जिसमें से 70% फूड्स में स्टैंडर्ड से कम प्रोटीन मिला, जबकि 44% फूड्स में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा थी। इसके अलावा 25% प्रोडक्ट कैलोरी की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार बेबी फूड्स में एडेड शुगर की मात्रा नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ सोडियम भी निश्चित मात्रा में होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ का कहना है फूड्स के पैकेट पर प्रोटीन लिखा होता है, उनमें एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैरेंट्स को बेबी फूड्स खरीदते वक्त ध्यान देना चाहिए और ऐसे फूड्स की तलाश करनी चाहिए, जिनमें शुगर की मात्रा कम हो। ज्यादा शुगर वाले फूड्स की वजह से बचपन में ही बच्चे मोटापा समेत कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं