क्या आप जानते हैं? मोटापा बढ़ा सकता है Pancreatic Cancer का खतरा

मोटापे और कैंसर के बीच संबंध The link between obesity and cancer शोध में पाया गया कि 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों में मोटापे के कारण पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसे लेकर एक अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि युवा पीढ़ी में यह बीमारी तेजी से पनप रही है। शोधकर्ता जोबेदा क्रूज-मोनसेरेट के अनुसार, “पैंक्रियाटिक कैंसर (Pancreatic cancer) की दर में हर साल लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और यह 40 वर्ष की उम्र के लोगों में तेजी से पाई जा रही है।”

Obesity and pancreatic cancer risk : अधिकांश लोग नहीं पहचान पाते लक्षण अध्ययन में पाया गया कि 50 वर्ष से कम आयु के आधे से अधिक लोग (53 प्रतिशत) पैंक्रियाटिक कैंसर (Pancreatic cancer) के शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते। 37 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वे अपने जोखिम को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जबकि एक-तिहाई से ज्यादा लोग मानते हैं कि यह कैंसर केवल वृद्ध लोगों को प्रभावित करता है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए जागरूकता आवश्यक है।