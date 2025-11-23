रोज Coffee पीते हैं? सावधान! आपके हार्मोन और खून में पहुंच सकता है प्लास्टिक, जानें इसके सेफ ऑप्शन

दिखने में पेपर कप पूरी तरह कागज के बने लगते हैं, लेकिन असलियत ये है कि लगभग हर डिस्पोजेबल पेपर कप के अंदर एक पतली प्लास्टिक की लेयर लगी होती है। इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि कप गीला न हो और लीक न करे। समस्या तब शुरू होती है जब हम इसमें गर्म कॉफी या चाय डालते हैं। गर्म पेय पदार्थ प्लास्टिक की इस परत को पिघलाने लगते हैं और इससे माइक्रोप्लास्टिक कप से निकलकर आपकी कॉफी में घुल जाते हैं।