क्या आप इस बात से परिचित हैं की आपकी मेंटल हेल्थ का सीधा असर आपके बच्चो के मेंटल हेल्थ पर भी पढ़ता है। चाहें आपका बच्चा स्वास्थ क्यूं ना हो पर उसके उपर आपके हेल्थ का सीधा असर पड़ता है।

Parental mental health is associated with child mental health