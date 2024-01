पैक्सलोविड, कोविड के लंबे समय तक चलने वाले लक्षणों से बचाने में नाकाम

Submitted by:

अमेरिकी फार्मा दिग्गज फाइजर की कोविड-19 रोधी दवा पैक्सलोविड (निर्मैट्रेल्विर-रिटोनाविर) वैक्सीन लगवा चुके और अस्पताल में भर्ती नहीं हुए व्यक्तियों में लंबे समय तक चलने वाले कोविड लक्षणों के जोखिम को कम नहीं करती है. यह चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में हुआ है.

Paxlovid fails to reduce risk of long COVID in vaccinated individuals