Green Tea For Immunity: बेहतर प्रतिरोधक क्षमता के लिए इस तरह तैयार करें ग्रीन टी

Green Tea For Immunity: सबसे पहले एक पतीले में एक कप पानी डालकर उसमें दालचीनी की छाल और 3-4 लौंग डाल दें। अब इस पानी को अच्छी तरह उबलने दें। उबाल आ जाने के बाद गैस बंद कर दें। अब इस पानी को एक कप में छान लें।

Perfect Way To Brew Green Tea For Strong Immunity