अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए पालतू जानवर हैं वरदान, दिमाग को रखते हैं स्वस्थ

Submitted by:

जयपुरPublished: Jan 01, 2024 10:24:26 am

सैन फ्रांसिस्को: अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक अच्छी खबर है! हाल के एक अध्ययन में पता चला है कि कुत्ता या बिल्ली जैसा पालतू जानवर रखने से उनके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।

Pets can help older adults living alone maintain healthy brains, study