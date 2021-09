National Nutrition Week 2021: किशोरावस्था में पोषण के साथ जरुरी है फिजिकल एक्टिविटी

National Nutrition Week 2021 किशोरावस्था में तेजी से शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। ऐसे समय में किशोर अपने आहार और शारीरिक गतिविधि से संबंधित आदतें बनाते हैं - जिसका प्रभाव उनके जीवन भर के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके कारण, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कुपोषण को अक्सर किशोरावस्था के दौरान उनके माता-पिता, विशेषकर माताओं में कुपोषण से जोड़ा जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किशोर इस अवधि के दौरान स्वस्थ रहे और अच्छी आदतें सीखें, जो उन्हें स्वयं और अपनी कम्युनिटी के पोषण में सुधार करने में मदद करती हैं।

किशोर और शारीरिक गतिविधि

डब्ल्यूएचओ किशोरों को प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट की मध्यम से जोरदार-तीव्रता वाली फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह देता है, जिसमें गेम, स्पोर्ट्स और परिवहन के लिए गतिविधि (जैसे साइकिल चलाना और पैदल चलना), और शारीरिक शिक्षा शामिल हो सकती है। विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि 5 में से केवल 1 किशोर ही इन दिशानिर्देशों को पूरा करता है।

एक्सपर्ट

“किशोरों के लिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सही भोजन विकल्प का तैयार करना अनिवार्य है क्योंकि वे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में तेजी से युवावस्था में आते हैं। यौवन के विकास में स्वस्थ भोजन विकल्पों और वांछित प्रोटीन से कैलोरी आवश्यक हैं। अतिरिक्त आवश्यकताओं में कैल्शियम, लोहा, जस्ता, विटामिन और फाइबर भी शामिल हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किशोर सोशल मीडिया के प्रभाव से शारीरिक सौंदर्य वाले विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं और खाने पर कम ध्यान देते हैं जो उनके स्वास्थ्य को अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित करता है।.”

अदिति मेहरोत्रा,

प्रमुख एक्सपर्ट, फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एफएसएसएआई) और सह-संस्थापक आर्नी फिट किड्स

कैसे COVID-19 ने किशोरों के पोषण को प्रभावित किया है

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि COVID-19 महामारी के दौरान किशोरों में मोटापे का खतरा अधिक रहा है, खासकर मध्यम और उच्च आर्थिक वर्ग में। यह कई कारणों से है:

• जंक फूड का अत्यधिक सेवन: जैसे-जैसे बच्चे घर से स्कूल के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, ऐसे स्नैक्स की खपत में वृद्धि हो रही है जो कैलोरी में उच्च और पोषक तत्व में कम हों जैसे बिस्कुट, ब्रेड, मिठाई इत्यादि।

• समाजीकरण की कमी और कम शारीरिक गतिविधि: किशोर खेलने के लिए बाहर जाने में असमर्थ हैं और इससे उनके कार्यक्रम में व्यायाम / शारीरिक गतिविधि की कमी रह जाती है।

सवाल जवाब

सवाल :- मुझे चिंता है कि मेरे बच्चे को COVID-19 होने का खतरा है। क्या वे अब भी गेम खेल सकते हैं और शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं?

जवाब :- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, किशोर अभी भी ऐसे गेम खेल सकते हैं जो किसी भी देश में मौजूद सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों और बाहर घूमने पर प्रतिबंधों के अनुरूप हों। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गतिविधियों या खेलों का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन 1 घंटे के लिएअपने बच्चे की एक नियमित दिनचर्या स्थापित करने में मदद करें, जिसमें दूसरों के साथ निकट संपर्क की आवश्यकता न हों। वे जॉगिंग, वॉकिंग, डांसिंग या योग जैसे इंडिविजुअल गेम खेल सकते हैं। वे घर के अंदर ही खेल का मैदान निर्मित कर सकते हैं, जैसे कि रस्सी कूदना, हॉप-स्कॉच या अपने भाईऔर बहनों के साथ खेलना, और पानी या रेत से भरी बोतलों जैसे वजन उठाने वाली गतिविधियों का अभ्यास भी कर सकते हैं। यदि आपके पास इंटरनेट की अच्छी पहुँच है, तो आप बच्चों को ऑनलाइन खेलों या फिटनेस कक्षाओं में शामिल होने में भी मदद कर सकते हैं या दोस्तों/सहपाठियों के साथ भी उनके ऑनलाइन शारीरिक व्यायाम सेट कर सकते हैं।

सवाल :- किशोरों में स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल क्या कर सकते हैं?

जवाब:- फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एफएसएसएआई) के अनुसार, स्कूल स्वस्थ आदतों को इस तरह प्रोत्साहित कर सकते हैं:

• मज़ेदार और रचनात्मक तरीकों से पूरे पाठ्यक्रम में स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधि को शामिल करना

• स्कूल की कैंटीन में स्वस्थ भोजन देना

• व्यापक समुदाय के साथ साझेदारी बनाना, उदाहरण के लिए, स्थानीय खाद्य उत्पादक, खेल क्लब, पुस्तकालय आदि।

• विद्यार्थियों के माता-पिता को स्वस्थ भोजन विकल्पों और सक्रिय जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करना

• हेल्दी भोजन और एक्टिव रहने की सीख को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना

• विद्यार्थियों को फल और सब्जियां खाने के लिए स्नैक ब्रेक को बढ़ावा देना

महत्वपूर्ण निर्देश

आयु के अनुसार बॉडी मास इंडेक्स: बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) की गणना व्यक्ति के वजन को मीटर के अनुरूप किलोग्राम में विभाजित करके की जाती है। यह सीधे शरीर की चर्बी को नहीं मापता है। 5 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आयु- और लिंग-विशिष्ट है और उनके पोषण की स्थिति को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।

What can you do to take charge?

किशोर पोषण में सुधार के लिए तीन कार्य कर सकते हैं:

1. स्वस्थ भोजन पर एक अभियान शुरू करने के बारे में अपने स्कूल से बात करें

2. कोशिश करें और लंबे समय तक बैठने को कम करें, चाहे काम के लिए, पढ़ाई के लिए, टीवी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, या सोशल मीडिया का उपयोग करने या स्क्रीन का उपयोग करके गेम खेलने के लिए

3. अपने परिवार के साथ अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय होने की योजना बनाएं और अपनी प्रगति रिकॉर्ड करें

।

विभिन्न राज्यों में नरिशिंग स्कूल्स फाउंडेशन के भागीदारों द्वारा विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर किशोर अपने स्कूलों और समुदायों में कुपोषण से निपटने का कार्यभार कैसे संभाल सकते हैं, इसके उदाहरण:

• फार्म2फूड फाउंडेशन (आसाम) छात्रों को बीज दान यात्रा नामक अपने गांवों में एक संग्रह अभियान के माध्यम से स्कूल के बगीचे के लिए बीज और पौधे इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

• फार्म2फूड फाउंडेशन (आसाम) ने छात्रों के साथ मिलकर स्थानीय त्योहार के हिस्से के रूप में सब्जियों की 101 स्थानीय किस्मों की पहचान की। इनमें से कई जिन्हें बाकी समुदाय द्वारा सक्रिय रूप से खेती नहीं की गई थी, उन्हें स्कूल के बगीचे में उगाया गया था।

• कई सहयोगी स्कूल के बगीचे को स्कूल के पाठ्यक्रम से जोड़ते हैं जैसे स्कूल के बगीचे के क्षेत्र की गणना करने के लिए गणित का उपयोग करना या बगीचे में उगाई जाने वाली फसलों की विशेषताओं को पहचानने के लिए विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करना।