PM Modi खाते हैं नीम के साथ ये चीज, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए इसके फायदे व सेवन का तरीका

PM Modi Health Secret: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने खान-पान और लाइफस्टाइल के लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हमेशा से ही उनका झुकाव देसी और आयुर्वेदिक चीजों की ओर ज्यादा रहा है। मोदी जी ने मोरिंगे के पराठे और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काढ़े का जिक्र किया था ये सारी चीजें उन्हें काफी पसंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे नीम की पत्तियां और मिश्री भी खाते हैं? हाल ही में उन्होंने चैत्र नवरात्रि के मौके पर इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था।