Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

स्क्रीन टाइम से युवाओं में बढ़ रहा है Popcorn Brain Syndrome! साइकोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

Popcorn Brain Syndrome: नोएडा की साइकोलॉजिस्ट डॉ. जया सुकुल के अनुसार, लगातार स्क्रीन टाइम से युवाओं में Popcorn Brain Syndrome बढ़ रहा है, जिससे नींद, फोकस और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 05, 2025

Popcorn Brain Syndrome

Popcorn Brain Syndrome (photo- freepik)

Popcorn Brain Syndrome: आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर युवा दिनभर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर समय बिताते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो और गेम्स के बीच लगातार स्विच करते रहना अब दिमाग पर असर डालने लगा है। इसी स्थिति को विशेषज्ञ Popcorn Brain Syndrome कहते हैं। नोएडा स्थित क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जया सुकुल, संस्थापक Headspace Healing, ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे यह नया मानसिक पैटर्न युवाओं के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है।

डॉक्टर सुकुल के अनुसार, Popcorn Brain का मतलब यह नहीं कि दिमाग सचमुच फटने लगता है। यह स्थिति तब बनती है जब दिमाग को लगातार डिजिटल इनपुट यानी नोटिफिकेशन, वीडियो और ऐप्स से उत्तेजना मिलती रहती है। ऐसे में व्यक्ति एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता और उसका ध्यान बार-बार भटकता है। ऑफलाइन रहने पर जीवन धीमा और बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सबकुछ तेजी से चलता है।

क्या है Popcorn Brain Syndrome?

वह बताती हैं कि लगातार डिजिटल एक्सपोजर से दिमाग की कार्यप्रणाली बदलने लगी है। हमारा दिमाग हर पल नई चीजें देखने की इच्छा करता है, और सोशल मीडिया इसी इच्छा का फायदा उठाता है। धीरे-धीरे यह आदत थकान, तनाव, ध्यान की कमी और नींद की गड़बड़ी का कारण बन जाती है।

किसे होता है Popcorn Brain?

यह समस्या ज्यादातर टीनएजर्स और युवाओं में देखी जा रही है, लेकिन अब 30 से 45 वर्ष की उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर सुकुल के अनुसार, यह Internet Addiction से अलग है। इंटरनेट की लत व्यक्ति के रिश्ते और करियर पर असर डालती है, जबकि Popcorn Brain मुख्य रूप से ध्यान, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करता है।

इसकी आम लक्षण हैं

  • चिड़चिड़ापन और बेचैनी
  • नींद में समस्या
  • ध्यान केंद्रित न कर पाना
  • हर समय तनाव या सतर्कता महसूस होना
  • ऑफलाइन जीवन उबाऊ लगना

कैसे पाएं राहत?

डॉ. सुकुल बताती हैं कि कुछ आसान कदम अपनाकर इस स्थिति को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। स्क्रीन-फ्री जोन बनाए, घर में कुछ जगहों पर मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। हर कुछ घंटे बाद स्क्रीन से दूरी बनाएं। योग और ध्यान करें इससे दिमाग को शांति मिलती है। फोकस्ड तरीके से काम करें, छोटे-छोटे समय अंतराल में ध्यान केंद्रित करके काम करें।
बिना मतलब स्क्रॉलिंग से बचने की कोशिश करें। सोचें कि मैं फोन चला रहा हूं या फोन मुझे चला रहा है?

ये भी पढ़ें

Effects Of Screen Time At Night: सोने से पहले फोन स्क्रॉल करने से हर हफ्ते 50 मिनट की नींद का नुकसान
स्वास्थ्य
Side effects of using phone at night

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Nov 2025 10:58 am

Published on:

05 Nov 2025 10:56 am

Hindi News / Health / स्क्रीन टाइम से युवाओं में बढ़ रहा है Popcorn Brain Syndrome! साइकोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Failure : नींद की नेचुरल ‘दवाई’ कर रही हार्ट फेल? लाखों मरीजों पर रिसर्च में पता चली बात, डॉक्टर हैरान!

melatonin and heart failure link, melatonin and heart failure link study, experts on Insomnia, Neend ki kami, Dil ki Bimari,
Patrika Special News

Sleep Affects Health : एक रात 4 घंटे से कम सोए? अगले दिन शरीर देता है ये 6 खतरनाक संकेत, डॉक्टर ने किया खुलासा

Sleep Affects Health
स्वास्थ्य

Heart-Friendly Treat : डरिए मत, चॉकलेट खाइए! डॉक्टरों ने बताया कैसे चॉकलेट कंट्रोल कर सकती है ब्लड प्रेशर

Heart-Friendly Treat
स्वास्थ्य

धुएं में सांस लेना, दांतों की सफाई न करना…ये 6 आदतें धीरे-धीरे कर रही हैं आपके Heart को कमजोर

Heart Health
स्वास्थ्य

ब्राजील में मिला नया कोरोना जैसा वायरस! जानें क्या है BRZ batCoV की सच्चाई

BRZ batCoV Virus
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.