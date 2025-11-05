स्क्रीन टाइम से युवाओं में बढ़ रहा है Popcorn Brain Syndrome! साइकोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी

डॉ. सुकुल बताती हैं कि कुछ आसान कदम अपनाकर इस स्थिति को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। स्क्रीन-फ्री जोन बनाए, घर में कुछ जगहों पर मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। हर कुछ घंटे बाद स्क्रीन से दूरी बनाएं। योग और ध्यान करें इससे दिमाग को शांति मिलती है। फोकस्ड तरीके से काम करें, छोटे-छोटे समय अंतराल में ध्यान केंद्रित करके काम करें।

बिना मतलब स्क्रॉलिंग से बचने की कोशिश करें। सोचें कि मैं फोन चला रहा हूं या फोन मुझे चला रहा है?