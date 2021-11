Benefits of Potato Peel: क्या आपको पता है आलू का छिलका आपके स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है

Benefits of Potato Peel: आलू के छ‍िलके में कई पौष्‍ट‍िक तत्‍व होते हैं। आलू के छिलके को अलग-अलग तरह से उपयोग करके आप बहुत सी बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। आलू के छिलके में ढेर सारा आयरन भी पाया जाता है, जो लाल रक्त कोशिका के कार्य में मदद करता है। अगर आलू का सेवन छिलका समेत करते है तो उनमे आयरन की कमी दूर होती है।

Potato peel is beneficial for your health