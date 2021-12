आजकल डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी लोगों को हो रही है । डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसमें मरीज बढ़ी हुई ब्लड शुगर लेवल से तो परेशान रहते ही हैं। लेकिन साथ में अपने पसंद का खाना न खा पाना भी उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। ऐसी छोटी मोटी दिक्कत तो डायबिटीज के मरीजों को रोजाना देखनी पड़ती हैं। बढ़ते ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

Published: December 05, 2021 10:52:11 am

problems faced by the body in type 2 diabetes