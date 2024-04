प्रोस्टेट कैंसर की जांच हर 5 साल में काफी! नया अध्ययन देता है राहत

Prostate cancer screening : प्रोस्टेट कैंसर (Prostate cancer) की जांच के लिए किया जाने वाला एक सरल रक्त परीक्षण, जो प्रोस्टेट-विशिष्ट एंटीजन (पीएसए) की जांच करता है, हर पांच साल के अंतराल पर किया जाए तो सुरक्षित और पर्याप्त है, यह एक अध्ययन में पाया गया है।

PSA Test Every 5 Years? New Study Says It's Enough for Low-Risk Men