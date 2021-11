पोषक तत्वों से भरपूर कद्दू के बीज का तेल जानिए सेहत कितना लाभदायक है

हरी सब्जी में कद्दू भी एक फायदेमंद सब्जी मानी जाती है और कद्दू के बीजों के लाभों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आजकल इसके बीजों को काफी लोग पसंद कर रहें हैं । इसके बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। पर जितना फायदेमंद आपके लिए कद्दू के बीज हैं उतने ही फायदेमंद इन बीजों से निकलने वाला तेल भी होता है लगभग 1 बड़ा चम्मच कद्दू के बीजों के तेल में 120 कैलोरी 0 फाइबर 0 कार्बोहाइड्रेट्स 0 शुगर लगभग 12 ग्राम वसा, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन फास्फोरस पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं।

Pumpkin seed oil is rich in nutrients beneficial it is for health