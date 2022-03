आंखो के नीचे पड़ रहे हैं छोटे सफेद दाने, तो जानिए इसका कारण और बचने के उपाय

What is milia and how to avoid it : क्या आपके चेहरे खासकर आंखों के आसपास सफेद छोटे दाने हो रहे हैं। कई बार ये दाने बढ़ते हुए माथे, नाक गाल और सीने तक पहुंच जाते हैं। असल में ये एक स्किन डिजीज है जिसे मिलिया के नाम से जाना जाता है। अधिकतर ये बच्चों और युवाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। ये बीमारी क्या है और इसके कारण के साथ इसके बचाव के बारे में चलिए जानें।

Published: March 10, 2022 05:49:22 pm

पिंपल, रैशेस, दाने या कील-मुहांसे के बारे में अमूमन तो लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप चेहरे पर होने वाले दर्द रहित सफेद दानों के बारे में भी जानते हैं? असल में ये आंखों के नीचे से शुरू होकर चेहरे के साथ पीठ और सीने तक भी पहुंच जाते हैं। ये एक स्किन की समस्या है और गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है और आसानी से नहीं जाती। मिलिया अक्‍सर छोटे बच्‍चों या टीनएजर्स के चेहरे पर ज्‍यादा दिखते हैं। ये केराटिन से भरे सिस्‍ट होते हैं जो कि डेड स्किन के जमा होने से बनते जाते हैं।

आंखो के नीचे पड़ रहे हैं छोटे सफेद दाने, तो जानिए इसका कारण और उपाय

मिलिया होने के कारण

बार सही साफ-सफाई न होने के कारण भी ये दाने होने लगते हैं। हालांकि कई बार ये खुद ही एक या दो हफ्ते में गायब होते हैं, लेकिन कई बार ये जल्दी नहीं जाते और इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। मिलिया होने के पीछे चेहरे पर भारी, पोर्स बंद कर देने वाले स्‍किन प्रोडक्‍ट, सन्स्क्रीन या लंबे समय तक स्‍टीरॉइड क्रीम लगाने आदि की वजह से भी होते हैं। कई बार सस्ते या ज्यादा मेकअप लगाने और उसे सही तरीके से चेहरे से साफ नहीं करने के कारण भी यह समस्या होती है।

अगर आपको लगता है कि आपको मिलिया की समस्‍या कई हफ्तों तक बनी हुई है तो कुद घरेलू उपाय बहुत काम आएंगे। साथ ही स्क्रीम या मेकअप लगाना बंद कर दें। तो चलिए जानें मिलिया से बचेने के उपाय।

अच्छे प्रोडक्ट का यूज करें

स्किन पर हमेशा अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। जब भी मेकअप करें या कोई हैवी क्रीम जैसे सनस्क्रीन आदी लगाएं तो बाद में चेहरे को अच्छी तरह धो लें या क्लिंजर से साफ करें। इससे पोर्स में जमा क्रीम के साथ गंदगी भी हट सके। सोने से पहले चेहरे को धो कर कोई लाइट क्रीम लगाएं। मेकअप जरूर हटाएं वरना स्किन की ऊपरी परत से मृत कोशिकाए जमी रहेंगी और ये दानों के रूप में बाहर आएंगी।

हाथों से दानों को बिलकुल न छुएं

मिलिया एक तरह के मुंहासे होते है। इसका कारण भी गंदगी और डेड स्किन होती हैं। इसलिए इन्हें कभी हाथों से नहीं छुना चाहिए। या फिर करोचना नहीं चाहिए। नहीं तो यह और बढ सकती हैं। इसके साथ ही इसके कारण त्‍वचा पर जलन और खुजली की समस्‍या भी हो सकती है।

रेटीनॉल का यूज करें

रेटीनॉल विटामिन ए का अच्छा स्त्रोत होता और स्किन संबंधी समस्या जैसे कि ऐक्ने, झांईया आदि इससे सही होते हैं। इसके इस्तेमाल से स्किन की ऊपरी परत निकल जाती हैं। इससे स्किन मुलायम रहती है और मिलिया से निजात मिलता है।

मिलिया पर ये घरेलू उपाय करेंगे काम

गर्म पानी से सिकाई

गरम पानी में तौलिये को भिगो कर निचोड़ कर चेहरे पर पूरी तरह से ढंके। ऐसा रोजाना कुछ हफ्तों तक कुछ मिनटों तक करें। या फिर चेहरे को 10-15 मिनट के लिये स्‍टीम दें। ऐसा करने से चेहरे के बंद पोर्स खुल जाएंगे और डेड सेल निकल जाएगी।

शहद लगाएं

चेहरे पर शुद्ध शहद लगा कर 15 मिनट के लिये छोड़ दें और फिर साफ पानी से धो लें।ऐसा रोजाना करें जब तक कि आपको रिजल्‍ट ना मिल जाए। आप चाहें तो शहद में ओट्स और शक्‍कर मिला कर स्‍क्रब बना सकते हैं।

चंदन और गुलाबजल

इन दोनों चीजों को चेहरे पर लगाने से अत्‍यधिक तेल साफ हो जाता है तथा डेड स्‍किन साफ हो जाती है। 2 चम्‍मच चंदन पावडर में जरुरतभर का गुलाबजल मिक्‍स कर के चेहर पर लगाएं। 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें। ऐसा रोजाना एक हफ्ते तक करें।

अनार के छिलके का पावडर

अनार के छिलके में एंटीऑक्‍सीडेंट होता है जो कि स्‍किन के लिये अच्‍छा होता है। इसे लगाने से आपके चेहरे के मुंहासे भी चले जाएंगे। अनार के छिलके को एक तवे पर भूरा होने तक रोस्‍ट कर लें और फिर उसे पस कर पावडर बना लें। फिर उसमें नींबू या गुलाबजल मिक्‍स करें। इस पेस्‍ट को चेहरे पर हल्‍के रगड़े और 20 मिनट के लिये छोड़ कर चेहरा धो लें।

(डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)

