Rest day is necessary if you exercise:- मांसपेशियों को आराम देने के लिए जरूरी है रेस्ट डे

Rest day is necessary if you exercise:-एक्सरसाइज करने वाले लोगों को सप्ताह में एक दिन Rest Day जरूर रखना चाहिए। अन्यथा हमारे शरीर पर इसका विपरित प्रभाव पडऩे लगता है। यानी आपकी मसल्स बनने की जगह बिगडऩे लगती है।