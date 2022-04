उंगलियां चटकाने की आदत आपको तो नहीं? जानिए किसी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं आप

क्या आपको भी अपनी उंगलियों को बजाने यानि चटकाने में मजा आता है? तो आपकी ये आदत आपको गंभीर बीमारी ऑर्थराइटिस का शिकार बना सकती है। कैसे? चलिए जानें।

Published: April 17, 2022 04:03:50 pm

हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उंगलियां चाटने की आदत होती है। दिन में कई बार अपनी उंगली चटकाने की आदी, इन लोगों को ऐसा कर के भले ही आपको मजा आता हो लेकिन ये मजा सजा में बदल सकती है। क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि यह आवाज क्यों आती है? चलिए आपको आज बताएं कि उंगलियां चाटने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

क्या होता है जब हम उंगली चटकाते हैं? What happens when we snap a finger? अंगुलियों से आने वाली आवाज असल में जोड़ों के रगड़ की होती है। शरीर के जोड़ों में तरल पदार्थ होता है, इसलिए जब आप उंगलियों को फोड़ते हैं तो जोड़ों के बीच मौजूद इस द्रव की गैस निकलती है और उसके अंदर बने बुलबुले भी फट जाते हैं। इससे हडि्डयों में रगड़ भी होती है और आवाज होती है।

उंगलियों के चटकाने के साइड इफेक्ट्स- side effects of finger licking बार-बार उंगलियों को चटकाने से हाथ की पकड़ पर असर पड़ता है और हाथों में सूजन होती है और उंगलियों के बीच लूब्रिकेंट कम होने लगता है। इससे उंगलियों में घिसाव होने लगता है। की आशंका रहती है। इसलिए ऊगली को ज्यादा नहीं दबाना चाहिए। लिगामेंट् कम होने के कारण गठिया का खतरा बनाता है। यही नहीं, कई बार उंगलियों में मोच और टूटने की समस्या भी हो सकती है। अगर आपके शरीर में में कैल्शियम की कमी है तो आपके लिए उंगलियां चटकना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।

सॉफ्ट टिश्यूज में आ सकती है सूजन-Inflammation can occur in soft tissues

उंगलियों को चटकाने से हाथों के सॉफ्ट टिश्यूज में सूजन आ सकती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि जो लोग अपनी उंगलियां चटकाते हैं उनकी हड्डियां समय से पहले ही कमजोर पड़ जाती हैं।

