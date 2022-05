Risky Diet In Diabetes: हाई प्रोटीन ब्लड शुगर को करता है कम, लेकिन डायबिटीज पेशेंट्स इन बीमारियों में खाना एकदम कर दें बंद

जानिए, कब प्रोटीन डाइट डायबिटी में होती है बेस्ट?- when protein diet is best in diabetes?

प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से प्रोटीन आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है। ये एक हेल्दी शरीर के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन शरीर के ज्यादातर टिश्यू और अंगों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव में मदद करता है और इम्यून फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। लेकिन डायबिटीज में अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है और किडनी पर इफेक्ट होने लगा है तो आपके लिए डाइट में बदलाव जरूरी है।

हाई यूरिक एसिड और किडनी की बीमारी में प्रोटीन जहर समान-high uric acid and kidney protein dangrous

डायबिटीज में प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं लेकिन इसे तब बंद करना जरूरी है जब डायबिटीज के साथ आप यूरिक एसिड और किडनी की समस्या से जूझ रहे हों। क्योंकि तब प्रोटीन आफकी किडनी को इफेक्ट करने लगता है और किडनी प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पाती है। इससे ब्लड में यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। इस स्थिति को डायबिटिक नेफरोपैथी के नाम से जाना जाता है। केवल इन हालात में ही डायबिटीज पेशेंट्स को प्रोटीन नहीं खाना चाहिए।

प्रोटीन का असर ब्लड शुगर पर नहीं होता-Protein does not affect blood sugar

प्रोटीन का ब्लड शुगर लेवल पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में हर चीज खराब हो सकती है। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है और किडनी या यूरिक एसिड के मरीज नहीं तो आप प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। इससे शुगर और तेजी से कम होगा।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।