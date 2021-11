शहद कुदरती तौर पर हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। और आपको भी आज तक यही बात तो पता होगी कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुमक्खियां रॉयल जेली भी बनाती हैं। जी हां वह यह जेली अपनी रानी मक्खी के लिए भोजन के रुप में बनाती हैं। यह जेली खाने में कड़वी और खट्टी होती है। लेकिन इसका कड़वा स्वाद भी लोगों को इसका प्रयोग करने से रोक नहीं पाया है।

royal jelly reduces cholesterol and beneficial it is for health