पोषक तत्वों से भरपूर केसर खाने के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स, पेट और कमर में दर्द, थकान, सूजन आदि लक्षणों को कम करने के लिए केसर के सेवन के फायदे देखे जा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में केसर को शामिल कर सकते हैं। केसर की चाय या दूध का सेवन ज्यादा ब्लड फ्लो को भी कम करने में मदद कर सकता है।

Saffron Nutrition Facts And It's Amazing Health Benefits In Hindi