सिर्फ वजन नहीं, मसल्स की कमी भी खतरनाक! लिवर मरीजों में बढ़ रहा Sarcopenia का खतरा

Sarcopenia Symptoms: आजकल लोग हेल्थ चेक करने के लिए सिर्फ वजन (weight) और BMI पर ध्यान देते हैं, लेकिन डॉक्टर अब चेतावनी दे रहे हैं कि यह तरीका हमेशा सही तस्वीर नहीं दिखाता। खासकर लिवर की बीमारी में एक छिपी हुई समस्या सामने आ रही है। Sarcopenia, यानी मांसपेशियों का धीरे-धीरे कम होना। इस पर कई स्टडीज, खासकर Journal of Hepatology में प्रकाशित रिसर्च, यह बताती हैं कि यह स्थिति लिवर मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है।