Shaky Hands: कांपते हाथ दे रहे हैं शरीर में इस विटामिन की कमी का संकेत? जानिए कारण और समाधान

Shaky Hands Causes: हाथों का कांपना एक आम समस्या है जिसका कारण अक्सर लोग तनाव, थकान या बढ़ती उम्र को मानते हैं। कभी-कभी हाथ कांपने को नॉर्मल माना जा सकता है। लेकिन, लगातार या बिना किसी कारण के कंपन किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकताहै। हाथों की स्थिरता में मामूली बदलाव भी दैनिक कार्यों जैसे लिखने, वस्तुओं को पकड़ने या बर्तनों का उपयोग करने पर असर डाल सकता है। आइए जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है।