Health Tips: कंधे में होने वाले दर्द को न करें नजरअंदाज, हो सकते हैं ये ब्लड शुगर हाई होने के संकेत

Health Tips: आजकल कि लाइफस्टाइल और डाइट ऐसी हो गई है कि डायबिटीज बीमारी का खतरा दो गुना ज्यादा बना रहता है, वहीं डायबिटीज बीमारी के शुरूआती लक्षणों के बारे में यदि आप जान लेते हैं तो इसके होने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए शरीर में यदि ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए।

Health Tips: डायबिटीज की बीमारी आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, इसके होने पर व्यक्ति को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डायबिटीज बीमारी होने के पहले कुछ संकेत भी देती है, जैसे कि शरीर में सूजन की समस्या बनी रहना, भूख की कमी, शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन या अकड़न की समस्या बनी रहना अदि। इनमें से एक निशानी ये भी है कंधे में दर्द का होना, वैसे तो इसका होना बहुत ही ज्यादा आम बात है लेकिन यदि ये दर्द दूर नहीं होता है तो इसका कारण हो सकता है कि शरीर में ब्लड शुगर हाई हो।

इसलिए जानिए इन लक्षणों के बारे में।

