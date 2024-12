Shweta Tiwari ने खुद को कैसे ठीक किया यूरिक एसिड से, जानिए आप भी उनके टिप्स

Shweta Tiwari Uric acid) ने बताया है कि उन्हें हाई हाल ही में एक इंटरव्यू में श्वेता तिवारी () ने बताया है कि उन्हें हाई यूरिक एसिड था। उन्होंने बताया कि इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने कॉफी का सहारा लिया था। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से कॉफी पीने से हाई यूरिक एसिड का स्तर कम होता है जिससे गाउट का जोखिम कम हो सकता है।

यूरिक ​एसिड को लेकर क्या कहा श्वेता तिवारी ने : Shweta Tiwari Uric acid

यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari Uric acid) ने अपनी आहार में कॉफी को शामिल किया है। उनके अनुसार, कॉफी में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। यूरिक एसिड के मामलों में दूध वाली कॉफी के बजाय ब्लैक कॉफी का सेवन करना चाहिए। अर्थात, बिना चीनी और दूध वाली कॉफी यूरिक एसिड के लिए लाभकारी है।

कैसे फायदेमंद है यूरिक एसिड में कॉफी : How is coffee beneficial in uric acid हाई यूरिक एसिड (Shweta Tiwari Uric acid) की समस्या में ब्लैक कॉफी का सेवन लाभकारी हो सकता है। कॉफी में ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में उत्पन्न होने वाले प्यूरीन रसायनों को तोड़ने में सहायक होते हैं। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड जैसे यौगिक होते हैं, जो एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, कॉफी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकती है, जो यूरिक एसिड के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इसके असामान्य स्तर को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। कॉफी में उपस्थित कैफीन और पॉलिफिनॉल्स गाउट की समस्या को भी कम करने में मदद करते हैं।

यूरिक एसिड में एक दिन में कितनी कॉफी पीना फायदेमंद : How much coffee is beneficial to drink in uric acid in a day कॉफी का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर शरीर से कम हो जाता है, इसलिए प्रतिदिन 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी पीना उचित है। कैफीन युक्त और कैफीन रहित दोनों प्रकार की कॉफी यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं।