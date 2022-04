Side Effects of Lemon Water: सुबह खाली पेट नींबू पानी फायदे की जगह कर सकता है नुकसान, जानिए इसके 5 साइड इफेक्ट्स

Side Effects of Lemon Water: सुबह खाली पेट ज्यादा नींबू पानी पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और डीहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि नींबू के रस के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरीकों से हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा, कई लोगों को दांतों में ठंडा-गरम भी महसूस होने लगता है।

Side Effects of Lemon Water: नींबू में विटामिन-सी, पोटैशियम और फाइबर पाए जाते हैं जो शरीर को सेहतमंद रखते हैं। नींबू पानी पीने से डिहाइड्रेशन और पाचन की दिक्कत दूर होती है और वेट लॉस भी तेजी से होता है। पानी में स्वाद के अलावा, नींबू का रस आवश्यक पोषक तत्वों से भरा होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन खाली पेट इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके सेवन से पेट में ज्यादा एसिड हो जाने की वजह से पेट खराब हो सकता है। बल्कि इसके सेवन से कई सारे नुकसान भी शरीर को हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं नींबू पानी पीने के नुकसान के बारे में।

Side effects of drinking lemon water on an empty stomach in the morning