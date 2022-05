Black Salt Side Effects: काला नमक अधिक मात्रा में खाने से सेहत को हो सकते हैं ये नुकसान, जानें इसके साइड इफेक्ट्स

Black Salt Side Effects: काला नमक का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि काला नमक का सेवन करने से कई समस्याएं दूर होती है। लेकिन अधिक मात्रा में काला नमक का सेवन करना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे स्टोन की समस्या भी हो सकती है।

Updated: May 19, 2022 03:27:30 pm

Black Salt Side Effects: काला नमक का सेवन करने से सेहत को कई फायदे मिलते है। काला नमक में औधषीय गुण पाए जाते है, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते है। आयुर्वेद में भी काला नमक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। कला नमक का सेवन करना जितना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, उतना ही काला नमक का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप काला नमक का सेवन सीमित मात्रा में करें। तो आइए जानते है अधिक मात्रा में काला नमक का सेवन करने के फायदे के बारे में

Side effects of eating too much black salt