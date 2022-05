Malaria: मलेरिया के मरीजों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए ये 4 चीजें, जानें इसके नुकसान

Malaria: मच्छरों से होने वाला मलेरिया बुखार एक तरह का संक्रमण बीमारी है। मलेरिया बुखार फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया से बचने के लिए लोग कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका भूलकर भी सेवन करना मलेरिया के मरीजों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

Updated: May 19, 2022 01:51:09 pm

Malaria: मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। जिसका सही समय पर इलाज न करवाने पर यह बीमारी जानलेवा भी हो सकता है। फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार होता है। जिससे मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। मलेरिया होने पर बुखार, सिर में दर्द, पसीना आना और उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। मलेरिया की समस्या से छुटकारा पाने के लिए घर के आस पास सफाई रखना बहुत जरूरी है, जिससे मच्छर के आस पास न दिखें। लेकिन मलेरिया के मरीजों को कुछ खास चीजों का भी ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मलेरिया के मरीजों को भूलकर भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, नही तो ये सेहत को नुकसान पहुंचा है। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में

These foods to avoid during malaria