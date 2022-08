Potato Side Effects: जरूरत से ज्यादा आलू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हो सकता है नुकसानदायक, जाने इसके साइड इफेक्ट्स

Potato Side Effects: आलू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा आलू का सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अधिक मात्रा में आलू का सेवन करने से लूज मोशन की समस्या हो सकती है।

Potato Side Effects: आलू को सब्‍जियों का राजा कहा जाता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों को आलू खाना बहुत ही पसंद होता है आलू कई सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन आलू फायदे की जगह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हां, अधिक मात्रा में आलू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिक मात्रा में आलू का सेवन करने से पेट और सीने में जलन की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही डायरिया की समस्या भी हो सकती है। इसलिए आलू का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अधिक मात्रा में आलू का सेवन करने से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में

