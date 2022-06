Rice Side Effects: अधिक मात्रा चावल का सेवन करने से सेहत को पहुंच सकता है नुकसान, जानें इसके साइड इफेक्ट्स

Rice Side Effects: चावल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अधिक मात्रा में चावल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अधिक मात्रा चावल का सेवन करने से डायिबटीज होने का खतरा बढ़ जाता है।

Rice Side Effects: ज्यादातर लोग रोटी से ज्यादा चावल खाना पसंद करते हैं। चावल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा चावल का सेवन करना सेहत को फायदे के जगह नुकसान पहुंचा सकता है। चावल का अधिक मात्रा में सेवन करने से स्वास्थ्य जुड़ी कई समस्या हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए चावल का सेवन करना हानिकारक हो सकता है। साथ ही अधिक मात्रा में चावल का सेवन करने से वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसलिए चावल का सेवन सीमित मात्रा करें। तो आइए जानते हैं अधिक मात्रा में चावल का सेवन करने से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में

