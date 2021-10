Dangers of Consuming Too Much Salt: ज्यादा नमक के सेवन से भुगतने पड़ सकते हैं ये परिणाम

Dangers of Consuming Too Much Salt: किसी व्यक्ति के आहार में नमक की मात्रा कम करने से उनके रक्तचाप के स्तर को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इन प्रभावों को नमक-संवेदनशील व्यक्तियों में उन लोगों की तुलना में काफी मजबूत माना गया है जो नमक के प्रति असंवेदनशील हैं।