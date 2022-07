Salt Side Effects: अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से सेहत को हो सकते हैं नुकसान, जानें इसके साइड इफेक्ट्स

Salt Side Effects: नमक का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

Salt Side Effects: नमक खाने में स्वाद बनाने का काम करता है। साथ ही सेहत का भी ख्याल रखने में मदद करता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि हमारे शरीर के लिए नमक की मात्रा निर्धारित है। अगर नमक की मात्रा उससे कम या ज्यादा हुई तो संतुलन बिगड़ जाता है जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। जैसे खाने में नमक की मात्रा कम ज्यादा होने पर मुंह का स्वाद बिगड़ सकता है ठीक ऐसे ही ये आपके सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है।

Side effects of eating too much Salt Namak khane ke nuksan