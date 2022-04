Peanuts side effects: इन बीमारियों में मूंगफली का सेवन करना हो सकता है नुकानदायक

Do not eat peanuts in these diseases: गरीबों का बादाम यानी मूंगफली स्वाद में बेहद और सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन 6 बीमारियों में का इसका सेवना खतरे को बढ़ा सकता है।

Published: April 15, 2022 04:46:39 pm

स्नैक्स से लेकर विभिन्न व्यंजनों और चटनियों में मूंगफली का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ बीमारियों में मूंगफली का खाना मना है। अगर आप भी पोहा या इडली के साथ मूंगफली की चटनी खाने के शौकीन हैं, तो खबर को जरूर पढ़ लें।

मूंगफली में मैग्नीशियम, फोलेट, कॉपर यहां तक कि हेल्दी फैट्स होते हैं। लेकिन फायदे भरी मूंगफली कभी-कभी किसी रोग में खाना सेहतमंद नहीं होती। तो चलिए जानें किन रोगों में इसे खाने की पाबंदी है।

थायरॉइड की समस्या-Thyroid problem

अगर आपको थायरॉइड की समस्या है। विशेष रूप से अगर आपको हाइपोथायरॉइड है तो ऐसे में मूंगफली का सेवन करने से आपका टीएसएच लेवल बढ़ सकता है। इसलिए आपको मूंगफली नहीं खानी चाहिए। अगर आप मूंगफली खाना भी चाहते हैं तो इसे बेहद सीमित मात्रा में खाएं। साथ ही दवाई और मूंगफली खाने के बीच कम से कम 6 घंटे का गैप अवश्य रखें।

एलर्जी की समस्या- Protien Allergy

अगर आपको प्रोटीन से एलर्जी है तो मूंगफली आपके लिए नहीं। लिवर समस्या-Liver problem

जिन लोगों को लिवर से संबंधित समस्या रहती है, वह मूंगफली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। दरअसल, पीनट्स में ऐसे कुछ तत्व होते हैं, जो आपके लिवर पर कई तरह के विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। विशेष रूप से, पहले से ही लिवर प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों को इसका अधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक साबित हो सकता है।

ज्वाइंट पेन-Joints Pain

आर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन की समस्या से जूझ रहे लोगों को मूंगफली खाने से परहेज करना चाहिए। इसमें लेक्टिन होता है जो दर्द या सूजन को कई गुना बढ़ा सकता है। अधिक वजन वाले लोग-Obesity

अगर आपका वजन बहुत अधिक है और आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मूंगफली का सेवन बेहद ही लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मूंगफली में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह सच है कि मूंगफली में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा-3 होता है। लेकिन इसमें कैलोरी काउंट भी अधिक होता है। ऐसे में इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो सकती है।

गैस-एसिडिटी-Gas-acidity

अधिक मात्रा में मूंगफली का सेवन करने से पाचन खराब हो सकता है, जिसके कारण कब्ज, गैस, एसिडिटी और सीने में जलन जैसी पेट की कई समस्याएं हो सकती हैं। मूंगफली खाते समय इन बातों का रखें ध्यान-keep these things in mind while eating peanuts

आज के समय में लोग मार्केट में पहले से ही छिली हुई मूंगफली को खरीदकर खाते हैं। लेकिन इसमें स्वाद को बेहतर बनाने के लिए नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिसके कारण आप मूंगफली के साथ-साथ नमक का भी अधिक सेवन कर लेते हैं। ऐसे में लोगों को हाई बीपी, वाटर रिंटेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स आदि समस्या हो जाती है। लेकिन अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो नमक वाली मूंगफली का अधिक सेवन करने से बचें।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

