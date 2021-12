Disadvantages of Drinking Too Much Sweet Lime Juice: मौसंबी के जूस के अधिक सेवन से आपकी सेहत को होने वाले नुकसान

Disadvantages of Drinking Too Much Sweet Lime Juice: मौसंबी में प्रचुर मात्रा में पोटैशियम पाया जाता है। ऐसे में इसके जूस का सेवन किडनी से संबंधित किसी समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है।

नई दिल्ली Updated: December 04, 2021 08:14:00 pm

Disadvantages of Drinking Too Much Sweet Lime Juice

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें