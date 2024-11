इन 5 संकेत को महिलाएं नहीं करें नजरअंदाज, हो सकते हैं हार्ट अटैक के लक्षण

महिलाओं में अटैक के संकेत : Signs of Heart attack in Women मतली या उल्टी की समस्या जब महिलाओं (Signs of Heart attack in Women) में मतली या उल्टी जैसी समस्या होने लगती है तो वे इसे नजरअंदाज कर देती है लेकिन ये दिल के दौरे के भी लक्षण हो सकते हैं। जब मतली या उल्टी जैसी समस्या होती है तो इसे खाने की समस्या बताकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यदि आपको अचानक ऐसी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

सीने में दर्द की समस्या सीने में दर्द होना हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। ये लक्षण महिला और पुरुष दोनों में देखें जा सकते हैं। जब महिलाओं (Signs of Heart attack in Women) को ऐसी समस्या होती है तो वे इसे तनाव मानकर नजरअंदाज कर देती है, ऐसा बिल्कूल भी नहीं करना चाहिए।

शरीर दर्द की समस्या दिल के दौरे के दौरान जरूरी नहीं है कि आपके सीने में ही दर्द हो यह शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है। यह दर्द आपको अचानक या धीरे धीरे हो सकता है। जब ऐसा कोई दर्द होता है तो इसे सामान्य समझकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा आपके साथ होता है तो इसे अनदेखा करने की भून नहीं करें।

ठंडा पसीना या चक्कर आने समस्या यदि महिलाओं (Signs of Heart attack in Women) को ठंडा पसीन आ रहा है और चक्कर की समस्या हो रही है तो यह हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। जब ऐसे लक्षण होते हैं तो इसे एंग्जायटी या घबराहट मानकर छोड़ दिया जाता है। जब ये लक्षण सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ के साथ नजर आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करें।