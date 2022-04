अगर शरीर दे रहा ऐसे संकेत, तो समझ लें कमजोर हो रही है आपकी इम्युनिटी

Signs of weak immunity: कोरोना वायरस ही नहीं बढ़ती गर्मी के चलते भी कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगर आपकी इम्युनिटी बेहतर न हुई तो आप इन बीमारियों से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आपकी इम्युनिटी मजबूत है या नहीं, इसका पता आप इन लक्षणों को देखकर पहचान सकते हैं।

Published: April 09, 2022 01:12:02 pm

Why immunity should be strong: जब भी शरीर पर किसी रोगाणु, जीवाणु या विषाणु का का हमला होता है तो बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज उनसे लड़ने आती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। इसके बाद बाल्यग्रन्थि या थाइमस ग्रन्थि में ये एंटीबॉडीज स्टोर हो जाते हैं।, लेकिन अगर शरीर की इम्युनिटी कमजोर होगी तो बीमारियों से शरीर लड़ नहीं सकेगा और कई आटो-इम्युन डिजी का भी खतरा बना रहेगा।

इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण-Weak immune system reason

इम्यून सिस्टम कमजोर होने की कई वजह हो सकती है। जैसे-पहले से किसी बीमारी का होना, जरूरत से ज्यादा सिगरेट या शराब पीना, नींद में खलल, स्ट्रेस, खराब खान-पान का सही न होना आदि।

कमजोर इम्युनिटी के लक्षण-Symptoms of weak immunity थकान महसूस होना-Feeling tired

हर समय थकान और सुस्ती का महसूस होना, वही भी बिना करण कमजोर इम्युनिटी की निशानी है। नींद पूरी लेने के बाद भी थका महसूस करना प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम कमजोर होन की निशानी है।

बार-बार बीमार पड़ना- Falling sick frequently

मौसम बदलने पर बीमार पड़ना आम बात होती है, लेकिन आप आप हमेशा ही बीमार पड़ते रहते हैं तो ये इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह हो सकता है।

एलर्जी का जल्दी होना-frequently Allergy

अगर आपको बार-बार एलर्जी होती है। या धूल, हवा या किसी खाने की वजह से बार-बार एलर्जी होती है तो ये इम्युनिटी लो की निशानी है। स्किन रैशेज, जोड़ों में दर्द और पेट में हमेशा दिक्कत बने रहना इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के लक्षण हो सकते हैं।

पाचन की समस्या-Digestive problems

आंतों में मौजूद बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम पर सीधा असर डालते हैं। अगर आपको बार-बार दस्त, अल्सर, गैस, सूजन, ऐंठन, या कब्ज की शिकायत रहती है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है।

घाव भरने में समय लगना- Time to heal wounds

अगर आपका घाव जल्दी नहीं भरता है तो हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होना इसके पीछे वजह हो। तनाव का रहना-Stress

अगर आपको छोटी-छोटी बातों पर तनाव होता है या आप हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं तो तय है कि आपकी इम्युनिटी कमजोर होगी।

इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए खाएं ये चीजें- Stress Eat these things to improve immunity

लाल शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, लहसुन, ब्रोकली, चना, मशरूम, दूध, दही, दालें, बीन्स, पनीर सत्तू , संतरे, आवंले, हरी मिर्ची आदि को खूब खाना चाहिए। रंग-बिरंगे फल-सब्जी आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण करेंगे और इससे आपकी इम्युनिटी बढ़ेगी।

सुबह उठते ही गर्म पानी में नींबू का रस, हल्दी, चिया के बीच, दालचीनी मिलाकर पीना भी लाभकारी होता है। हल्दी और दालचीनी इंफेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करती हैं।

इम्युनिटी पावर कितनी होनी चाहिए-how much immunity power

मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए नॉर्मल ऑरल बॉडी टेंपरेचर 36.3 डिग्री से. से नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर्दी के वायरस 33 डिग्री पर सर्वाइव करते हैं।

