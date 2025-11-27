Sinus Issues in Winter : आखिर सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है इस बीमारी का खतरा, होम्योपैथिक डॉक्टर से जानें इससे बचने के 5 उपाय

सर्दियों में शरीर की इम्युनिटी भी कम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर वायरस और बैक्टीरिया के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ज्यादातर साइनसाइटिस जुकाम या फ्लू के बाद ही शुरू होता है। ठंड से बचने के लिए हम घर और ऑफिस में खिड़कियों को बंद रखते हैं। इससे धूल के कण और फफूंदी का जमाव बढ़ता है, जो एलर्जी और साइनस की सूजन को और बढ़ाता है। इसके अलावा, आजकल सर्दी में ठंडे पेय और आइसक्रीम के सेवन का चलन बढ़ा है। इससे साइनस मार्ग में कफ ज्यादा बनता है, जिससे जमाव और सूजन की समस्या गंभीर हो जाती है।