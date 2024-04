बेरोजगारी और नींद की कमी बढ़ा सकती है दिल की बीमारी का खतरा

वैज्ञानिकों ने नींद की कमी, बेरोजगारी और दिल की बीमारी के बीच संबंध पाया है। अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग बेरोजगार हैं, उनका बीमा नहीं है या उन्होंने हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, उन्हें अच्छी नींद नहीं आती और दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है।

Sleepless and Unemployed? Your Heart Could Pay the Price