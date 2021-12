अगर आप वजन घटाने के लिए रोज सूप पीते हैं तो रखें कुछ ख्याल कुछ सूप बढ़ा भी सकते हैं आपका वजन

आजकल अक्सर लोग अपना वज़न कम करने के लिए काफी तरह का डाइट प्लान करते हैं । अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और इसलिए आपने डाइट में सूप पीना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही। तो कहीं इसकी वजह वह सूप ही तो नहीं जो आप रोजाना ले रहे हैं दरअसल देखा गया है कि हम सूप का स्वाद बढ़ाने के चक्कर में या सूप में स्वाद ढूंढने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जिन से वजन कम होने की जगह बढ़ने लगता है।

नई दिल्ली : यदि आप वेट लॉस डाइट पर हैं और फिर भी आपको इसमें सफलता नहीं मिल रही तो कहीं इसके पीछे की वजह आपकी डाइट में शामिल सूप तो नहीं। वैसे तो सूप पीने से काफी पोषक तत्व मिलते हैं। यही नहीं सूप एनर्जी भी देता है। लेकिन इसमें यदि क्रीम या बटर मिला दिया जाए तो यह नुकसान भी करते हैं। यही नहीं यदि आप निम्न सूप भी पीते हैं तो भी वजन घटने की जगह बढ़ेगा।

some soups can also increase your weight