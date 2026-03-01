Sonia Gandhi Hospitalized: दिल्ली की जहरीली हवा से बिगाड़ी सोनिया गांधी की तबीयत! पुरानी खांसी, तो नजरअंदाज न करें और खुद को ऐसे बचाएं

American Lung Association के अनुसार, क्रोनिक कफ वह पुरानी खांसी है जो 2 महीने से ज्यादा समय तक खिंच जाए और पीछा न छोड़े। यह कोई मामूली जुकाम नहीं है जो सिरप पीने से ठीक हो जाए, बल्कि यह फेफड़ों या शरीर के अंदर छिपी किसी बड़ी समस्या का एक बड़ा संकेत है। कभी-कभी यह किसी बीमारी (जैसे अस्थमा या इन्फेक्शन) की वजह से होती है, तो कभी इलाज और दवाइयों के बावजूद भी ठीक नहीं होती। बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि जहरीली हवा फेफड़ों की नली में सूजन पैदा कर देती है, जिससे खांसी लगातार बनी रहती है। अगर किसी को इतने लंबे समय तक खांसी है, तो उसे मौसम का असर मानकर नजरअंदाज करना फेफड़ों के लिए भारी पड़ सकता है।