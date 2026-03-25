सोनिया गांधी की तबीयत हुई खराब, सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती



हालांकि स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव के बावजूद सोनिया गांधी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बनी हुई हैं। हाल ही में एक उदाहरण सामने आया, जब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उन्हें संसद के माहौल को लेकर चिंता जताते हुए पत्र लिखा था। देवगौड़ा ने अपने पत्र में संसद में बढ़ती अव्यवस्था और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि विपक्ष के नेता के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों द्वारा संसद में लगातार बाधाएं डाली जा रही हैं। इस पर सोनिया गांधी ने भी जवाब दिया। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने देवगौड़ा की चिंताओं को गंभीरता से पढ़ा है और उन्हें ध्यान में रखा है।