सोनिया गांधी की तबीयत हुई खराब, सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती

Sonia Gandhi(Image-ANI)
Sonia Gandhi: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार देर रात अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उन्हें तुरंत दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद परिवार और डॉक्टरों ने कोई जोखिम न लेते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया। चेस्ट मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
यह पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते अस्पताल जाना पड़ा हो। इसी साल फरवरी में भी उन्हें सांस से जुड़ी समस्या हुई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके अलावा जून 2025 में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी। उस समय उन्हें पेट से जुड़ी दिक्कत के कारण सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ वर्षों में वह कई बार नियमित जांच के लिए भी अस्पताल जाती रही हैं।
अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने तक उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा। देश की राजनीति में एक अहम चेहरा रही सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता जरूर है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर वापस सक्रिय होंगी।
हालांकि स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव के बावजूद सोनिया गांधी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बनी हुई हैं। हाल ही में एक उदाहरण सामने आया, जब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उन्हें संसद के माहौल को लेकर चिंता जताते हुए पत्र लिखा था। देवगौड़ा ने अपने पत्र में संसद में बढ़ती अव्यवस्था और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि विपक्ष के नेता के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों द्वारा संसद में लगातार बाधाएं डाली जा रही हैं। इस पर सोनिया गांधी ने भी जवाब दिया। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने देवगौड़ा की चिंताओं को गंभीरता से पढ़ा है और उन्हें ध्यान में रखा है।
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