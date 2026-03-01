नरबलि से रेप तक के आरोप: खुद को ‘भगवान’ बताकर महिलाओं का शोषण, अशोक खरात पर 8 FIR दर्ज

Ashok Kharat Case Maharashtra
Ashok Kharat Case Maharashtra: खुद को भगवान शंकर का अवतार बताने वाले ज्योतिषी अशोक खरात पर महिलाओं के यौन शोषण, ठगी और ब्लैकमेल के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार अब तक उसके खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश मामलों की जांच विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि 67 वर्षीय खरात, जो मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड अधिकारी है, धार्मिक अनुष्ठानों और चमत्कार के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वह उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया का झांसा देकर धोखा देता और बाद में उनका यौन शोषण करता था। विरोध करने पर कथित तौर पर वह दैवीय श्राप और बच्चों के भविष्य को लेकर धमकी देता था।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, खरात ने रिमोट कंट्रोल वाले नकली सांप और बाघ की खाल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर भय का माहौल बनाया। वह सस्ती वस्तुओं को चमत्कारिक बताकर लाखों रुपये में बेचता था और लोगों को अपने प्रभाव में ले लेता था।
अशोक खरात पर बलात्कार, जबरन गर्भपात और ब्लैकमेल के आरोप भी हैं। पुलिस को उसके फार्महाउस से एक रिवॉल्वर, 21 जिंदा कारतूस और 5 इस्तेमाल की गई गोलियां मिली हैं। लोक अभियोजक के अनुसार, इन गोलियों का इस्तेमाल कथित तौर पर नरबलि में किया गया हो सकता है। पुलिस को इस मामले में संभावित हत्या की आशंका है, जिसकी जांच जारी है।
जांच के दौरान खरात की करोड़ों रुपये की संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है, जिनमें जमीन, लग्जरी फ्लैट, ऑफिस और मैरिज हॉल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, फार्महाउस में छिपे कैमरों के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर कथित तौर पर महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता था। कुछ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिन्हें बाद में हटवा दिया गया।
पुलिस पीड़ित महिलाओं को आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। एक नए मामले में गर्भवती महिला के शोषण का आरोप भी सामने आया है।
अदालत ने अशोक खरात की पुलिस हिरासत को बढ़ाते हुए 29 मार्च तक कर दिया है। इस मामले को लेकर पूरे महाराष्ट्र में विरोध और आक्रोश देखने को मिला, वहीं अदालत परिसर के बाहर प्रदर्शन भी हुए। यह मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।
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