नरबलि से रेप तक के आरोप: खुद को ‘भगवान’ बताकर महिलाओं का शोषण, अशोक खरात पर 8 FIR दर्ज

पुलिस जांच में सामने आया है कि 67 वर्षीय खरात, जो मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड अधिकारी है, धार्मिक अनुष्ठानों और चमत्कार के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वह उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया का झांसा देकर धोखा देता और बाद में उनका यौन शोषण करता था। विरोध करने पर कथित तौर पर वह दैवीय श्राप और बच्चों के भविष्य को लेकर धमकी देता था।