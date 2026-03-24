IMD Alert: इन 12 राज्यों में बारिश-आंधी, बिजली गिरने का खतरा, जानें कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

मौसम विभाग ने खासतौर पर किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार तेज हवाओं और आंधी से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि वज्रपात जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों और मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें। आने वाले दिनों में मौसम का यह बदला मिजाज जहां एक ओर गर्मी से राहत देगा, वहीं दूसरी ओर आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ाएगा, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।