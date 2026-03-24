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IMD Alert: इन 12 राज्यों में बारिश-आंधी, बिजली गिरने का खतरा, जानें कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

Kal Ka Mausam 25 March: यूपी, बिहार और दिल्ली समेत 12 राज्यों में भारी बारिश और 75km/h की रफ्तार से तूफान का अलर्ट। IMD ने बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। जानें कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 24, 2026

Kal Ka Mausam 25 March

Kal Ka Mausam 25 March (Image: Gemini)

Kal Ka Mausam 25 March: देशभर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 25 मार्च को उत्तर और पूर्व भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत करीब 12 राज्यों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक, दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके असर से अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे मार्च की गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन आंधी और वज्रपात का खतरा भी बढ़ेगा।

इन राज्यों में अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में भी गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।

दिल्ली-NCR का मौसम

दिल्ली और आसपास के इलाकों में 25-26 मार्च के बीच मौसम बदलने के आसार हैं। तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान करीब 32°C और न्यूनतम 20°C रहने की संभावना है।

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 27 मार्च से बारिश-आंधी का असर दिखेगा। आगरा, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा और वाराणसी समेत कई इलाकों में तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं, लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

बिहार में चेतावनी

बिहार में 27 और 28 मार्च को तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कई जिलों में बिजली गिरने का खतरा है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, सिवान, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। पटना में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

पहाड़ी राज्यों में असर

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है।

किसानों के लिए अलर्ट

मौसम विभाग ने खासतौर पर किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार तेज हवाओं और आंधी से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि वज्रपात जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों और मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें। आने वाले दिनों में मौसम का यह बदला मिजाज जहां एक ओर गर्मी से राहत देगा, वहीं दूसरी ओर आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ाएगा, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

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Published on:

24 Mar 2026 06:16 pm

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