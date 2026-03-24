24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बाकी राज्यों में सब ठीक, केवल बंगाल में ही अड़चन’: SIR वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

SC on SIR West Bengal: वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, CJI ने कहा पश्चिम बंगाल को छोड़ SIR प्रक्रिया में कहीं बड़ी अड़चन नहीं आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 24, 2026

SC on SIR West Bengal

SC on SIR West Bengal (Image: ANI)

SC on SIR West Bengal: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया काफी हद तक सुचारु रूप से पूरी हुई है और वहां से बहुत कम कानूनी विवाद सामने आए हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन राज्यों में SIR प्रक्रिया लागू की गई, वहां बड़े पैमाने पर कोई लिटिगेशन नहीं देखने को मिला। उन्होंने टिप्पणी की, ''पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां-जहां यह प्रक्रिया हुई, वहां यह काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। अन्य राज्यों में भी कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन बड़े स्तर पर विवाद नहीं हुआ।''

अदालत यह टिप्पणी उस समय कर रही थी, जब वह पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और नामों को हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

डेडलाइन बढ़ाने की मांग पर कोर्ट का रुख

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और टीएमसी नेता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत से अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची फ्रीज करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनकी आपत्तियों पर विचार कर उन्हें दोबारा जोड़ा जा सके।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मांग पर विचार किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया, ''अगर आवश्यकता हुई तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। फिलहाल प्रक्रिया ठीक चल रही है।''

क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद जारी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

वहीं, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस पर महत्वपूर्ण निर्देश सामने आने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Religious Conversion: धर्म परिवर्तन पर खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
राष्ट्रीय
Supreme Court

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

24 Mar 2026 04:52 pm

Published on:

24 Mar 2026 04:37 pm

Hindi News / National News / ‘बाकी राज्यों में सब ठीक, केवल बंगाल में ही अड़चन’: SIR वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IMD Alert: इन 12 राज्यों में बारिश-आंधी, बिजली गिरने का खतरा, जानें कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

Kal Ka Mausam 25 March
राष्ट्रीय

5 राज्यों में होने हैं चुनाव, इलेक्शन से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा ऐलान, इस बात की सख्त चेतावनी

ECI UPDATE
राष्ट्रीय

Land For Job केस में लालू यादव ने कोर्ट में क्या दी दलील? पूरी बात सुनने के बाद जज ने तुरंत खारिज कर दी याचिका

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय

पाकिस्तान से था सीधा कनेक्शन…देश तोड़ना चाहती थी कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी, टेरर केस में उम्रकैद

Asiya Andrabi
राष्ट्रीय

ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, क्या होने वाला है?

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.