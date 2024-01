छोटे परदे, बड़ी परेशानी: ज्यादा टीवी का खामियाजा भुगत सकता है बच्चा

न्यूयॉर्क: छोटे बच्चों के लिए टीवी और वीडियो देखना नुकसानदेह हो सकता है! हाल ही के एक शोध में पता चला है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण बच्चे अजीब से तरीके से उत्तेजना महसूस कर सकते हैं। उन्हें या तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता या फिर वे ज्यादा उत्तेजना ढूंढते रहते हैं। तेज आवाज या चमकदार रोशनी उन्हें परेशान करती है।

Sound the Alarm! Too Much TV Might Drown Out Baby's Development